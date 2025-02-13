فلسطين.. دوي انفجار عنيف في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن هناك دوي انفجار عنيف في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والطالب في جامعة النجاح جهاد إياد أحمد من منزله في شارع عصيرة بنابلس.

وقال إعلام فلسطيني، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط في مدينة القدس، واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، وأطلق الاحتلال طائرة تصوير في الأجواء.

كما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية لقواته في جنين عبر حاجز الجلمة، في اليوم الـ23 من الاجتياح المستمر. واعتقل الاحتلال الشاب أحمد وليد الطوباسي من منزله في الحي الشرقي بمدينة جنين.