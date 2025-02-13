"يريد أيضا إحلال السلام".. ترامب يعلق بعد اتصال بالرئيس الأوكراني

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء، أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، بعد أن كان قد أجرى مكالمة أخرى مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ناقشت بدء مفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا.

وكتب ترامب عل منصة "تروث" أنه أجرى مكالمة "جيدة للغاية" مع زيلنسكي، وإنه "مثل الرئيس بوتن، يريد إحلال السلام".

وأضاف: "لقد حان الوقت لوقف هذه الحرب السخيفة، هناك موت ودمار هائل وغير ضروري على الإطلاق".

وأكد زيلنسكي على "إكس"، الأربعاء، أنه ناقش هاتفيا مع ترامب "فرص تحقيق السلام... وناقشنا استعدادنا للعمل معًا... والقدرات التكنولوجية لأوكرانيا... بما في ذلك الطائرات بدون طيار والصناعات المتقدمة الأخرى".

وقال مكتب الرئيس الأوكراني إن المكالمة استمرت حوالي ساعة.

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أجرى مكالمة هاتفية "بناءة للغاية" مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، واتفقا على تبادي الزيارات وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاءت المكالمة بعد وقت قصير من إعلان ترامب أنه أجرى مكالمة هاتفية "بناءة للغاية" مع بوتين بشأن بدء المفاوضات على الفور لإنهاء الحرب.

وطلب ترامب من وزير الخارجية، ماركو روبيو، ومدير وكالة المخابرات المركزية، جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي، مايكل والتز، والمبعوث الخاص، ستيف ويتكوف، قيادة المفاوضات.

وقال إن لديه شعورا قويا بنجاح المفاوضات قائلا إن "الحرب يجب أن تنتهي. لا ينبغي إهدار المزيد من الأرواح".

وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد إنهاء الحرب في أوكرانيا، في خضم حملته الانتخابية.

وأكد ترامب، الاثنين، حرصه على ضمان استعادة الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

ورفضت موسكو، الأربعاء، تبادل مناطق محتلة مع كييف في إطار أي اتفاق سلام قد يتم التوصل إليه، بعدما طرح الرئيس الأوكراني الفكرة الثلاثاء.