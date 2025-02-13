قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة عصيرة شمال مدينة نابلس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن هناك مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، وأطلق الاحتلال طائرة تصوير في الأجواء.

كما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية لقواته في جنين عبر حاجز الجلمة، في اليوم الـ23 من الاجتياح المستمر. واعتقل الاحتلال الشاب أحمد وليد الطوباسي من منزله في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة، وانتشرت في شوارعها، وسط اندلاع مواجهات، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.