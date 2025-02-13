منظمة الإيكاو الدولية تختار الشركة المتحدة United ATS كأفضل مركز تدريبي في تطوير برامج التدريب القياسية لعام 2024

اختارت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران (United ATS)، ممثلة من جمهورية مصر العربية، كأفضل مركز تدريبي في تطوير برامج التدريب القياسية (STPs) لعام 2024، حيث تم منح هذا التكريم المرموق خلال الندوة العالمية لدعم التنفيذ التابعة للإيكاو (ICAO GISS 2025)، والتي انعقدت في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2025.

وتسلم رضا المدبولي، المؤسس والمدير العام، درع التكريم كأفضل مركز تدريبي في تطوير برامج التدريب القياسية (STPs)، حيث سلمها له خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الإيكاو، وذلك بحضور الدكتور عبد الكريم الحبشي، رئيس وحدة تطوير البرامج في الشركة المتحدة United ATS.

وحظيت إنجازات شركة يونايتد ATS وتميزها النسبي بتقدير وإشادة كبيرة من برنامج التدريبي القياسي الدولي في الإيكاو (TPP) والتدريب العالمي على الطيران (GAT). باعتبارها عضوًا نشطًا في برنامج الإيكاو TRAINAIR PLUS منذ عام 2016، وقد استثمرت الشركة المتحدة بشكل كبير في تدريب وتأهيل مطوري البرامج، كما أنشأت وحدة قوية لتطوير البرامج التدريبية.

ووضعت الشركة، ضمن أهدافها الاستراتيجية تطوير برامجها التدريبية إلى برامج تدريب قياسية معتمدة من الإيكاو (STPs)، وتمت متابعة تنفيذ هذا الهدف بنجاح على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث تم تطوير واعتماد 10 برامج تدريبية في مجال الطيران من قبل وحدة تطوير البرامج في يونايتد ATS وتمت المصادقة عليها من قبل الإيكاو عبر برنامج TPP والتدريب العالمي للطيران GAT.

تواصل الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران (United ATS) التقدم نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي لتطوير جميع برامجها التدريبية على الطيران إلى برامج STPs، حيث تعمل الشركة حاليًا على تطوير 5 برامج تدريبية إضافية لتصبح برامج تدريب قياسية.

وحظيت ندوة الإيكاو GISS 2025 بتشريف وحضور الدكتور الطيار سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري، الذي أشاد بجهود الشركة المتحدة (United ATS) وإنجازاتها المتميزة في تطوير التدريب في مجال الطيران.

وكان رضا المدبولي، المؤسس والمدير العام للشركة المتحدة (United ATS)، قد إلتقى خلال فعاليات اليوم الأول من الندوة العالمية، معالي وزير الطيران المصري، ووفد وزارة الطيران المدني المصري الذي يرافقه، والذي ضم، كلا من الطيار عمرو الشرقاوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، والمهندس أيمن عرب، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية".

تعد برامج التدريب القياسية المتكاملة (STPs) هي نهجًا ومتطلبًا عالميًا من المنظمة العالمية للطيران المدني الدولي (إيكاو)، بأنه تقوم أكاديميات التدريب العالمية بتطوير برامجها التدريبية طبقًا لمنهجية المنظمة، بما يستهدف رفع مستوى أداة العاملين فى مجال محدد وحل المشكلات التى تواجهها عمليات الطيران فى هذا المجال، ويمر تطوير البرنامج التدريبي القياسي، بثلاث مراحل رئيسية، تشرف عليها المنظمة، تكون كالتالي:

المرحلة الأولى وتتم فى 3 خطوات هى:

1- تحديد مشكلة الأداء

2- تحليل الوظيفة محل التدريب وتحديد المهام المندرجة تحتها

3 - تحليل المجتمع المستهدف بالكورس سواء من يتم إعداده لأداء الوظيفة، أو الآخرين الذين يمكن أن يستفيدوا فى عملهم من البرنامج.