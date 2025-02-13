السفارة السعودية في القاهرة تحتفل باليوم العالمي للنمر العربي

وألقى السفير صالح بن عيد الحصيني السفير السعودي لدى مصر، كلمته أمس، تحدث خلالها عن تبني المملكة مجموعة من المبادرات الرائدة التي تعكس التزامها الجاد باستعادة التوازن البيئي وحماية الكائنات المهددة، أبرزها "مبادرة يوم النمر العربي"، التي تضمنت مجموعة من البرامج النوعية المتوافقة مع المعايير الدولية.

وأكد أن التزام المملكة بحماية البيئة ينبع من رؤيتها الطموحة 2030 التي جعلت الاستدامة البيئية محورًا أساسيًا في برامجها ومبادراتها، مبينًا أن الاحتفاء بهذا الحدث يأتي تأكيدًا على مسؤوليتنا تجاه حماية الحياة الفطرية، وأن النمر العربي ليس مجرد كائن مهدد بالانقراض، بل رمزٌ لإرثنا الطبيعي المشترك في شبه الجزيرة العربية.

من جانبها، نوهت وزيرة البيئة المصرية بمبادرات المملكة، وعملها في المجال البيئي، مشيرةً إلى أن المملكة هي أول دولة وجهت الأنظار إلى مواجهة انقراض النمر العربي، داعية المجتمع الدولي للعمل للحفاظ على الكوكب والموارد الطبيعية فيه لتنعم به الأجيال القادمة.

عقب ذلك قُدم فيلم وثائقي عن النمر العربي تناول تاريخه وخصائصه وموائله الطبيعية وجهود المملكة في المحافظة عليه من خلال عدد من المبادرات من ضمنها، إنشاء "مركز النمر العربي" في محمية "شرعان" الطبيعية، وتدشين "الصندوق العالمي لحماية النمر العربي" في فبراير 2019م، وإطلاق مسيرة "كات ووك" عام 2021م، التي لاقت تفاعلًا دوليًا واسعًا.