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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بنفيكا يهزم موناكو بهدف بافليديس في دوري أبطال أوروبا

بافليديس
بافليديس
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حقق بنفيكا البرتغالي انتصارًا ثمينًا على مضيفه موناكو الفرنسي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب لويس الثاني في موناكو

انتهى الشوط الأول بدون أهداف رغم بعض المحاولات من الفريقين حيث حاول موناكو استغلال عاملي الأرض والجمهور لكنه واجه صعوبة في اختراق دفاع بنفيكا في المقابل اعتمد الفريق البرتغالي على الهجمات المرتدة وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة

مع بداية الشوط الثاني تمكن فانجيليس بافليديس من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 ليمنح فريقه التقدم بعد استغلاله فرصة داخل منطقة الجزاء لم ينجح موناكو في إدراك التعادل رغم محاولاته المستمرة حيث واجه تماسكًا دفاعيًا قويًا من بنفيكا الذي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية

بهذا الفوز يعزز بنفيكا موقفه في البطولة ويقترب من حسم التأهل بينما يتعين على موناكو تصحيح أوضاعه في المباراة القادمة للحفاظ على فرصه في المنافسة

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