فينورد يهزم ميلان بهدف مبكر في دوري أبطال أوروبا

حقق فينورد الهولندي فوزًا ثمينًا على ضيفه ميلان الإيطالي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا على ملعب فينورد في روتردام

بدأ اللقاء بقوة من جانب أصحاب الأرض حيث نجح دا بايكساو في تسجيل هدف التقدم لفينورد في الدقيقة 3 بعد تمريرة حاسمة من خيس سمال ليضع الفريق الهولندي في المقدمة منذ اللحظات الأولى

حاول ميلان العودة في اللقاء وفرض أسلوبه الهجومي لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من فينورد الذي تمكن من الحفاظ على تقدمه طوال المباراة ورغم محاولات ميلان المتكررة لإدراك التعادل لم ينجح الفريق الإيطالي في اختراق دفاعات أصحاب الأرض الذين قدموا مباراة قوية على المستوى التكتيكي

بهذا الفوز يعزز فينورد حظوظه في المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل بينما يتعين على ميلان تصحيح أوضاعه في المواجه القادمة لاستعادة توازنه في البطولة