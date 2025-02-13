إعلام إسرائيلي عن مصدر أمني: توقعات بإطلاق سراح 3 محتجزين السبت

قالت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني، أن هناك توقعات بإطلاق سراح ثلاثة محتجزين يوم السبت المقبل، وأضافت أن لا تحديد دقيق للأعداد لكون القرار بيد حماس.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال إنه يجري عمليات تمشيط في كيبوتس "صوفا" بغلاف غزة؛ بسبب شكوك بوقوع "حدث أمني".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، وأطلق الاحتلال طائرة تصوير في الأجواء.

كما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية لقواته في جنين عبر حاجز الجلمة، في اليوم الـ23 من الاجتياح المستمر. واعتقل الاحتلال الشاب أحمد وليد الطوباسي من منزله في الحي الشرقي بمدينة جنين.