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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمم المتحدة: نقدر أي جهود لإيجاد حل للحرب في أوكرانيا

نائب المتحدث باسم
نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق
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قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، إن الأمم المتحدة تقدر أي جهود لإيجاد حل للحرب في أوكرانيا يشمل الجانبين الروسي والأوكراني.

وأضاف حق - حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية مساء الأربعاء - "من الواضح أن استعداد الجانبين للمشاركة في هذه العملية سيكون تطورا مرحبا به، وعلينا أن نرى الدور الذي قد تلعبه الأمم المتحدة في هذه العملية".

وتابع: "كما قلنا مرات عديدة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إن الأمم المتحدة مستعدة للعب دور جيد، إذا طلب منها الطرفان ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق، أنه أجرى اتصالا هاتفيا "بناء للغاية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، واتفقا على تبادل الزيارات وبدء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

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