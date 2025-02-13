كوريا الجنوبية: سول وواشنطن متفقتان على ضرورة نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

أكد وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول، أن (سول) و(واشنطن) على "إجماع كامل" بشأن ضرورة نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية.

جاء ذلك خلال جلسة استجواب برلمانية لوزير خارجية كوريا الجنوبية، بعد أن أشار ترامب مؤخرًا إلى كوريا الشمالية باعتبارها "قوة نووية"، وهو مصطلح امتنع المسؤولون الأمريكيون عن استخدامه؛ لأنه يمكن اعتباره اعترافًا أمريكيًا بأسلحة (بيونج يانج) النووية.

وأشارت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، الأربعاء، إلى أنه عندما سئل الوزير عما إذا كان يعتقد أن هناك فرقًا بين تسمية كوريا الشمالية بالقوة النووية والاعتراف بها فعليًا كدولة مسلحة نوويًا، أجاب بـ "نعم".

وأكد أن الولايات المتحدة أن تعتبر الأمر "خطًا أحمر" إذا طورت كوريا الشمالية تكنولوجيا إعادة دخول الصواريخ الباليستية العابرة للقارات واستحوذت على إمكانية ضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة.