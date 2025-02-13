بايرن ميونيخ يهزم سيلتيك بثنائية ويواصل تألقه في دوري أبطال أوروبا

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزًا ثمينًا على مضيفه سيلتيك الإسكتلندي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا ونجح الفريق البافاري في فرض سيطرته رغم المحاولات المستمرة من أصحاب الأرض ليواصل مسيرته الناجحة في البطولة.

افتتح مايكل أوليز التسجيل لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من دايوت أوباميكانو ليمنح فريقه التقدم قبل الاستراحة ومع بداية الشوط الثاني عزز النجم الإنجليزي هاري كين النتيجة لصالح الفريق البافاري بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 49 مستفيدًا من صناعة مميزة من جوشوا كيميش ليضع فريقه في موقف مريح قبل دخول النصف الثاني من المباراة.

حاول سيلتيك العودة إلى اللقاء واستطاع تقليص الفارق في الدقيقة 79 عبر ديازين ماييدا بعد تمريرة رائعة من يانغ هيون جون ليشعل الأجواء في الدقائق الأخيرة لكن رغم الضغط المكثف من الفريق الإسكتلندي لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ وحصد ثلاث نقاط مهمة.

بهذا الانتصار يواصل بايرن ميونيخ عروضه القوية ويعزز فرصه للصعود للأدوار التالية بينما تتعقد فرص سيلتيك في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بعد تعرضه لهذه الخسارة ويأمل الفريق الإسكتلندي في تعويض النتيجة خلال المواجه القادمة للحفاظ على حظوظه.