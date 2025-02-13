البيت الأبيض يتهم قضاة بتعطيل السلطة التنفيذية لـ "ترامب"

اتهم البيت الأبيض، الأربعاء، قضاة أمريكيين بـ"إساءة استخدام سلطتهم"، لتعطيل أوامر تنفيذية وقعها الرئيس دونالد ترامب، وتم تقديم عشرات الطعون بها أمام المحاكم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت - حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية، إن "الأزمة الدستورية الحقيقية تحدث داخل جسمنا القضائي، حيث يسيء قضاة محاكم في مقاطعات ليبرالية في جميع أنحاء البلاد استخدام سلطتهم لكي يعطلوا أحاديا السلطة التنفيذية الأساسية للرئيس ترامب".

واتهمت ليفيت القضاة بـ"التصرف كنشطاء قضائيين بدلا من أن يكونوا حكام قانون صادقين".

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن "77 مليون أمريكي صوتوا لانتخاب هذا الرئيس، وكل أمر قضائي هو إساءة استخدام لسيادة القانون ومحاولة لإحباط إرادة الشعب".

يذكر أنه في الأسابيع الثلاثة الأولى للرئيس ترامب في سدة الرئاسة، أصدر ترامب مجموعة أوامر تنفيذية ترمي إلى خفض الإنفاق الفيدرالي، وعين الملياردير إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، لقيادة هذه الجهود التي ندد بها معارضون ووصفوها بأنها غير دستورية.