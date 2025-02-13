الجيش اليمني يتصدى لهجمات حوثية على جبهات مأرب والجوف

تصدت قوات الجيش اليمني، أمس الأربعاء، لهجمات شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية، في قطاع رغوان شمالي محافظة مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين من قوات الجيش اليمني خلال تعاملها مع الاعتداءات الحوثية، والتي استخدمت فيها المدفعية والطيران المسير المتفجر.

وفي الجبهات الجنوبية والجنوبية الغربية لمأرب، نجحت القوات اليمنية في تدمير عدد من المعدات الثقيلة للمليشيات الحوثية استخدمتها في بناء تحصينات واستحداث طرقات.

وفي محافظة الجوف، تعاملت قوات الجيش اليمني مع مصادر نيران معادية للمليشيات وكبدتها خسائر بشرية ومادية.