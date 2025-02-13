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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجنود الاحتلال في مخيم نور شمس شرقي طولكرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، باندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بعدد كبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع البلدة، وأطلق الاحتلال طائرة تصوير في الأجواء.

كما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية لقواته في جنين عبر حاجز الجلمة، في اليوم الـ23 من الاجتياح المستمر. واعتقل الاحتلال الشاب أحمد وليد الطوباسي من منزله في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة، وانتشرت في شوارعها، وسط اندلاع مواجهات، ولم يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

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