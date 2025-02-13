العاهل الأردني ورئيس مجموعة البنك الدولي يبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا في (واشنطن) سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات.

واستعرض الملك عبدالله الثاني - طبقا لبيان الديوان الملكي، أمس الأربعاء - جهود الأردن في تنفيذ مسارات التحديث الاقتصادي والإداري، الرامية إلى رفع معدلات النمو وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للأردنيين وتطوير الإجراءات الحكومية، مُثمنا دعم البنك الدولي لتنفيذ مشاريع بالمملكة، خاصة في قطاعات النقل والمياه والطاقة والتعدين والسياحة.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات المنطقة، لا سيما جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

من جانبه، أشار رئيس مجموعة البنك الدولي إلى أهمية جهود الأردن في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الاقتصادي.

حضر اللقاء مدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية في (واشنطن) دينا قعوار.

