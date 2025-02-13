بالأسماء.. مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالغربية

شهدت قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكى وتوك توك على طريق طنطا المحلة الكبرى أمام قرية صفط تراب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بين سيارة ملاكى وتوك توك أمام قرية صفط تراب.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 7 أشخاص وهم: نعمة محمد محمود 40 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه نزيف بالبطن وجروح متفرقة بالجسم،

مجهول الاسم والعنوان حوالي 35 سنة كسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والأذن، جهاد عبداللطيف شلبي 29 سنة اشتباه كسر باليد اليسرى، جمال عبدالمنعم إبراهيم 54 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مجهول الاسم والعنوان حوالي 35 سنة كسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والأذن واشتباه نزيف بالبطن والصدر، مجهولة الاسم والعنوان حوالي 60 سنة اشتباه نزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وآخر هرب من سيارة الإسعاف عند الوصول إلى بوابة مستشفى المحلة العام، ومصرع 3 آخرين.

تم نقل حالات الوفاة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.