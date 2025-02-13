الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحلول حاسمة للأخطاء التحكيمية

أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة المصري، بعد تكرار الأخطاء التحكيمية «الفجة»، التي تؤثر في نتائج المباريات بشكل مباشر، بدون إجراءات حاسمة، وذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي عبر الإنترنت.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، وجاء في الخطاب: «لقد تم إرسال عشرات المكاتبات طوال الفترات الماضية لإنقاذ مسابقة الدوري، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.. لكن لم يتلق النادي أي ردود على مكاتباته، ولا يزال فريق الأهلي يعاني من تكرار الأخطاء غير المبررة وحرمانه من حقوقه المشروعة وآخرها مباراة الأمس».

وأضاف الأهلي في خطابه: «ولأن النادي لم يجد حلولًا على أرض الواقع ولم تُتخذ التدابير التي تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، أشار إلى أنه حال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، سوف يضطر النادي -على عكس رغبته- إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتطبيق معايير واحدة وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية».