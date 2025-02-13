ads
الخميس 13 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بحلول حاسمة للأخطاء التحكيمية

الأهلي
الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أرسل النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة المصري، بعد تكرار الأخطاء التحكيمية «الفجة»، التي تؤثر في نتائج المباريات بشكل مباشر، بدون إجراءات حاسمة، وذلك وفقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي عبر الإنترنت. 

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، وجاء في الخطاب: «لقد تم إرسال عشرات المكاتبات طوال الفترات الماضية لإنقاذ مسابقة الدوري، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.. لكن لم يتلق النادي أي ردود على مكاتباته، ولا يزال فريق الأهلي يعاني من تكرار الأخطاء غير المبررة وحرمانه من حقوقه المشروعة وآخرها مباراة الأمس».

وأضاف الأهلي في خطابه: «ولأن النادي لم يجد حلولًا على أرض الواقع ولم تُتخذ التدابير التي تعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، أشار إلى أنه حال عدم تصويب هذه الأخطاء التي تهدد نجاح المسابقة، سوف يضطر النادي -على عكس رغبته- إلى إحالة كل ما يجري من أخطاء تحكيمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتطبيق معايير واحدة وعادلة تضمن الشفافية في المنافسة بين الأندية».

النادي الاهلي الكرة الأهلى الأخطاء التحكيمية المباريات الموقع الرسمي الإنترنت