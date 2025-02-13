يحيى عطية الله : مصر بلدي الثاني ولم أشعر بالغربة بسبب أصدقائي المغاربة

أكد يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، أنه لم يشعر بالغربة في الأهلي، قائلا: “لكن دخلت في الأجواء سريعًا، وساعدني في ذلك وجود رضا سليم وأشرف داري ضمن صفوف الفريق، والآن لدي صداقة قوية مع جميع اللاعبين”.

كما تحدث عن أشرف بن شرقي المنضم إلى صفوف الأهلي خلال الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أنه يمتلك إمكانات كبيرة، وسبق أن لعب معه في صفوف منتخب المغرب، ومشددًا على أن بن شرقي جاء إلى الأهلي ليُضيف، وتمنى له التوفيق والنجاح مع النادي.

وأكد المدافع الدولي المغربي أن الأهلي يقدم لاعبيه الجدد بشكل مميز، وهو ما حدث معه ومع أشرف بن شرقي وباقي اللاعبين المنضمين إلى الفريق.

ووجّه عطية الله الشكر إلى جماهير الأهلي على دعمهم، كما وجّه الشكر إلى والدته على وجودها معه في مصر، لافتًا إلى أنه في أغلب الأوقات يأكل وجبات مغربية، فيما يفضل الكشري والفول من الوجبات المصرية.

وأضاف مدافع الأهلي: نحن في بلدنا الثاني ولم نشعر بالغربة، وكما قلت من قبل، الأهلي عائلة واحدة، وسبق أن تجمعنا كلاعبين بدعوة من عمر كمال في منزله، وهو ما أسعده كثيرًا بالوجود في هذه الأجواء العائلية.

وأعرب عطية الله عن أمله في التعافي سريعًا والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، وأن يقدم نسخة يحيى عطية الله المونديالية التي تتصورها جماهير الأهلي، ويكون عند حسن ظنهم.

وقال يحيى عطية الله في ختام حديثه إن النادي الأهلي يلعب على البطولات وهو مسرح الأحلام، وإنه يتمنى الفوز بالألقاب مع الفريق وتحقيق طموحات جماهيره.