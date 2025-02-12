يحيى عطية الله: الأهلي عائلة واحدة والنادي بمن حضر

تحدث المدافع الدولي المغربي يحيى عطية الله لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن إصابته، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد فيما يخص البرنامج التأهيلي الخاص به، وأنه يؤدي تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي باستخدام قناع الوجه لتجهيزه للعودة إلى المشاركة الجماعية مع الفريق.

وقال عطية الله: الإصابة قضاء وقدر ولا اعتراض عليها، ولا يتحكم فيها أحد، وشكرًا لكل من ساندني في الأوقات الصعبة أثناء فترة إصابتي، سواء اللاعبين أو الإدارة والجماهير وكل عائلتي.

وشدد المدافع الدولي على أن الأهلي عائلة واحدة، ودائمًا النادي بمن حضر، مشيرًا إلى أن المنافسة الشريفة بين اللاعبين تصب في مصلحة الفريق، ومتمنيًا أن تسير الأمور لصالح الأهلي خلال الفترة المقبلة ويحقق طموحات جماهيره من خلال الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها.

وأوضح مدافع الأهلي أن أي لاعب لديه تحد بداخله، وبشكل شخصي يتمنى أن يصنع تاريخًا له مع الأهلي ويكون واحدًا من أفضل المحترفين في صفوف الفريق، مشيرًا إلى أن أي وافد جديد على صفوف الفريق قد يواجه صعوبات بسيطة في التأقلم في البداية، ولكن مع مرور الوقت ينسجم سريعًا.