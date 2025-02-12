رغم تألق محمد صلاح.. ليفربول يتعثر أمام إيفرتون بتعادل قاتل

تألق النجم المصري محمد صلاح في تعادل فريقه ليفربول مع مضيفه إيفرتون بهدفين لمثلهما، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب جوديسون بارك، والمؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام إيفرتون في مواجهة ديربي الميرسيسايد، ولعب المباراة كاملة، وتألق خلالها حيث صنع هدف التعادل للريدز بعدما كان متأخرًا بهدف، كما وضع فريقه في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني.

افتتح نوربيرتو بيتو التسجيل لصالح إيفرتون في الدقيقة 11، بعدما انفرد بالحارس أليسون بيكر بتمريرة من زميله جاراد برانثويت.

وقدم محمد صلاح تمريرة سحرية لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 16، ليضعها الأخير برأسه في شباك التوفيز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 73، بعدما تابع كرة ارتدت من مدافعي إيفرتون، ليسدد الكرة بقدمه اليمنى في شباك الحارس بيكفورد.

محمد صلاح

وفي الوقت القاتل، خطف إيفرتون هدف التعادل عن طريق جيمس تاركوفسكي في الدقيقة 90+8، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2، قبل أن يشهد الملعب اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، ليشهر حكم اللقاء العديد من البطاقات الحمراء.

أرقام محمد صلاح القياسية

وبهذا الهدف، أصبح محمد صلاح خامس هدافي ديربي الميرسيسايد برصيد 8 أهداف، خلف ستيفن جيرارد بـ10 أهداف.

وبصناعته للهدف الأول، بات أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسهم في 22 هدفًا في 13 مباراة خارج أرضه في موسم واحد، بواقع 13 هدفًا و9 تمريرات حاسمة.

بذلك، شارك محمد صلاح في 24 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 14 آخرين.

بتلك النتيجة، ظل ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه أرسنال إلى 7 نقاط، بينما وصل رصيد إيفرتون إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر.