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الخميس 13 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جماهير سيلتيك الاسكتلندي تشهر الكارت الأحمر لـ إسرائيل

جماهير سيلتك
جماهير سيلتك
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شهدت مباراة سيلتيك الإسكتلندي أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا لقطات مثيرة داخل مدرجات ملعب سيلتيك بارك، حيث قامت جماهير الفريق الإسكتلندي برفع لافتات تضامنية مع القضية الفلسطينية، في موقف ليس بالجديد على مشجعي النادي الذين طالما عبروا عن دعمهم للشعب الفلسطيني.

الكارت الاحمر الى اسرائيل 

وخلال المباراة، رفعت الجماهير لافتة كبيرة كتب عليها "أشهروا البطاقة الحمراء في وجه إسرائيل" (Show Israel the Red Card)، في رسالة واضحة تندد بالسياسات الإسرائيلية وتطالب باتخاذ موقف حازم تجاهها كما لوح العديد من المشجعين بالأعلام الفلسطينية في المدرجات، ليؤكدوا موقفهم الثابت من هذه القضية.

يأتي هذا الموقف استمرارًا لمواقف جماهير سيلتيك الداعمة لفلسطين في العديد من المباريات السابقة، حيث سبق أن تعرض النادي لعقوبات مالية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسبب هذه الاحتجاجات، لكن الجماهير لا تزال متمسكة بمواقفها، ما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية بعيدًا عن كرة القدم.

سيلتيك القضية الفلسطينية إسرائيل البطاقة الحمراء the Red Card Israel الأعلام الفلسطينية