محمد صلاح يسجل هدف تقدم ليفربول على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.. فيديو

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف تقدم فريقه ليفربول على إيفرتون، خلال مباراة ديربي الميرسيسايد المقامة بينهما حاليًا على ملعب جوديسون بارك، في مواجهة مؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام إيفرتون في مواجهة ديربي الميرسيسايد، وصنع هدف التعادل للريدز بعدما كان متأخرًا بهدف، كما وضع فريقه في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني.

محمد صلاح يسهم في هدفي ليفربول في شباك إيفرتون بديربي الميرسيسايد

افتتح نوربيرتو بيتو التسجيل لصالح إيفرتون في الدقيقة 11، بعدما انفرد بالحارس أليسون بيكر بتمريرة من زميله جاراد برانثويت.

وقدم محمد صلاح تمريرة سحرية لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 16، ليضعها الأخير برأسه في شباك التوفيز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 73، بعدما تابع كرة ارتدت من مدافعي إيفرتون، ليسدد الكرة بقدمه اليمنى في شباك الحارس بيكفورد.

بذلك، شارك محمد صلاح في 24 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 14 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر وفي رصيده 26 نقطة.