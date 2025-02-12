بايرن ميونيخ ينهي الشوط الأول متقدمًا على سيلتيك بهدف أوليز

أنهى بايرن ميونيخ الشوط الأول من مواجهته أمام سيلتيك الإسكتلندي متقدمًا بنتيجة 1-0، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات ملحق دور الـ16 دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف التقدم للفريق البافاري في الدقيقة 45+1 عن طريق النجم مايكل أوليز بعد تمريرة رائعة من المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مستغلًا الفرصة ليضع فريقه في المقدمة مع نهاية الشوط الأول.

شهد الشوط الأول أداءً متوازنًا بين الفريقين، حيث حاول سيلتيك استغلال الدعم الجماهيري لفرض أسلوبه، بينما اعتمد بايرن ميونيخ على خبرته الكبيرة في التحكم بإيقاع المباراة. كانت هناك بعض المحاولات الخطيرة من كلا الفريقين، لكن دفاع بايرن وحارسه مانويل نوير تصدوا لمحاولات أصحاب الأرض بنجاح.