“البوابة نيوز” تكشف كواليس "ليالي الشميسي"

على قدم وساق يواصل فريق عمل مسلسل “ليالي الشميسي” تصوير مشاهدهم للحاق بالموسم الرمضاني، حيث ينافس العمل وسط مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية، حيث تدور أحداث المسلسل خلال فترة أواخر السبعينات وبداية الثمانيات، والعمل يتناول قصة اجتماعية مستوحاة من أحداث حقيقية في حي الشميسي، أحد أبرز أحياء التجارة في الرياض أواخر خلال تلك الفترة.

شاركت “البوابة نيوز” فريق العمل أحد أيام التصوير، بحضور ابطاله: الفنان عبدالإله السناني، والنجمة ريم عبدالله، حيث يعد هذا العمل هو خامس مسلسل يجمع بينهم بعد عدة أعمال مميزة منها: "طاش ما طاش، سيلفي، كلنا عيال قرية، العاصوف"، وهي الأعمال التي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية.



مسلسل "ليالي الشميسي" من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، وهو من بطولة: ريم عبدالله، عبدالإله السناني، عبدالرحمن نافع، هبة حسين، عبدالعزيز السكرين، أحمد شعيب. العمل من فكرة محمد السلطان، وتأليف ومعالجة درامية ندى خالد، وإخراج محمد لطفي.