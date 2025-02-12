في ذكرى ميلاد آمال فريد.. اكتشفها رمسيس نجيب وقدمت أكثر من 30 عملا سينمائيا

في مثل هذا اليوم من عام 1938، ولدت الفنانة الراحلة آمال فريد، والتي قدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال التي لازالت راسخة في أذهان الجمهور حتى يومنا هذا، وكان أبرز أعمالها مع العندليب عبد الحليم حافظ، والذي شاركت معه في العديد من الأعمال الفنية.

وكانت بداية آمال فريد في التمثيل بعدما فازت بمسابقة مجلة الجيل، لتلفت الأنظار إليها كوجه سينمائي جديد، ليكتشفها المنتج رمسيس نجيب بعد أن رشحها له الكاتب مصطفى أمين والكاتب أنيس منصور، لتشارك في أولى أعمالها السينمائية من خلال فيلم "موعد مع السعادة" في عام 1954.

وكانت المحطة الأبرز في مشوار آمال فريد، وهي في سن السابعة عشر عندما قامت بأولى بطولاتها السينمائية أمام عبد الحليم حافظ، في فيلم "ليالي الحب"، والذي تم عرضه في عام 1955، لتتوالي بعد ذلك أعمالها الفنية وتقدم نحو 30 عملا سينمائيا، وكان من أبرزها "حماتي ملاك، إسماعيل ياسين في الطيران، بنات اليوم، بداية ونهاية".

وفي أواخر الستينيات قررت آمال فريد اعتزال التمثيل، وذلك بعد أن تزوجت مهندس مصري مقيم في موسكو، حيث كان فيلم "جزيرة العشاق" هو أخر أعمالها الفنية والذي تم عرضه في عام 1968، وظلت بعيد عن الأضواء إلى أن رحلت عن عالمنا في 19 يونيو من عام 2018، بعد صراع مع المرض.