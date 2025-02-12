رئيس حي العجوزة يهنئ الموظفين بحلول شهر رمضان ويؤكد دعمه الكامل لهم

في لفتة طيبة تعكس روح المودة والتقدير قام اللواء ذكى ممدوح سلام رئيس حي العجوزة

بزيارة ميدانية لمقر العمل اليوم لتهنئة الموظفين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وخلال الزيارة حرص على تبادل التهاني مع جميع العاملين معبّرًا عن امتنانه لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين وتيسير الأعمال اليومية.

كما استمع رئيس الحي إلى آراء ومقترحات الموظفين، متسائلًا عمّا إذا كانوا بحاجة إلى أي دعم أو تسهيلات خلال الشهر الكريم مؤكدًا حرصه على توفير بيئة عمل إيجابية تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة وراحة.

وأكد في كلمته أن شهر رمضان هو شهر العطاء والتكاتف مشددًا على أهمية التعاون بين جميع العاملين لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين

وفي ختام زيارته دعا للجميع بالصحة والتوفيق متمنيًا لهم ولأسرهم شهرًا مباركًا مليئًا بالخير والبركة.