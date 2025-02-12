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الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس حي العجوزة يهنئ الموظفين بحلول شهر رمضان ويؤكد دعمه الكامل لهم

رئيس حي العجوزة
رئيس حي العجوزة
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في لفتة طيبة تعكس روح المودة والتقدير قام اللواء ذكى ممدوح سلام رئيس حي العجوزة 
بزيارة ميدانية لمقر العمل اليوم لتهنئة الموظفين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 
وخلال الزيارة حرص على تبادل التهاني مع جميع العاملين معبّرًا عن امتنانه لجهودهم المبذولة في خدمة المواطنين وتيسير الأعمال اليومية.

كما استمع رئيس الحي إلى آراء ومقترحات الموظفين، متسائلًا عمّا إذا كانوا بحاجة إلى أي دعم أو تسهيلات خلال الشهر الكريم مؤكدًا حرصه على توفير بيئة عمل إيجابية تساعدهم على أداء مهامهم بكفاءة وراحة.

وأكد في كلمته أن شهر رمضان هو شهر العطاء والتكاتف مشددًا على أهمية التعاون بين جميع العاملين لتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين
وفي ختام زيارته دعا للجميع بالصحة والتوفيق متمنيًا لهم ولأسرهم شهرًا مباركًا مليئًا بالخير والبركة.

 

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