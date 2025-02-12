قيادات الأمانة المركزية بـ"مستقبل وطن" تختتم جولتها في محافظة أسيوط

‏إختتمت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، زيارتها لمحافظة أسيوط، بلقاء تنظيمي مع هيئات المكاتب التنظيمية وكوادر الحزب بالمحافظة.

حضر الاجتماع النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوي الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وكان في استقبال قيادات الأمانة المركزية، النائب ياسر عمر، أمين الحزب بمحافظة أسيوط، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

بدأ اللقاء بالتأكيد على اصطفاف الشعب المصري بكافة أطيافه خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعما لأي قرارات تتخذها القيادة السياسية، بخصوص الأوضاع الراهنة والتحديات الإقليمية.

كما ناقش الاجتماع أهمية الدور التنظيمي والخدمي للحزب في دعم مسيرة التنمية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما تم التشديد على أهمية العمل الجماعي، بما يحقق رؤية قيادات الحزب، وتكثيف التواصل والتواجد بين المواطنين، من خلال تقديم كافة سبل المساعدة والدعم، لجميع الفئات.

وكانت جولة قيادات الأمانة المركزية في محافظة أسيوط، قد شهدت توزيع 130 ماكينة رش مبيدات لدعم الفلاحين ضمن مبادرة "أيد بتزرع وايد بتساعد"، و130 ماكينة خياطة، لدعم السيدات المعيلات، 30 كرسيًا متحركًا لذوي الإعاقة، وتقديم 30 رحلة عمرة مجانية، بالإضافة إلى تسليم 60 جهاز عروسة من الأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.