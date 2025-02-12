مصيلحي يطمئن على بعثة منتخب السلة بعد وصولها قطر للمشاركة في الدورة الدولية

تواصل عمرو مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة مع بعثة المنتخب الوطني، فور وصولهم إلى العاصمة القطرية، الدوحة للمشاركة في دورة قطر الودية الدولية، والتي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري.

واطمأن رئيس اتحاد كرة السلة على كافة أعضاء البعثة، حيث طالب اللاعبين بتقديم مستوى قوي في منافسات البطولة، مشيداً بالمستوى الكبير والروح العالية التي ظهر به اللاعبين والجهاز خلال المعسكر الأخير في القاهرة.

ويخوض منتخب مصر لكرة السلة ثلاثة مواجهات خلال البطولة الودية أمام منتخبات قطر ولبنان والفلبين، في إطار استعدادات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويرافق بعثة المنتخب المصري لكرة السلة كلاً من مصطفى فوزى والمستشار محمد محرم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.

وأعلن محمد الكرداني المدير الفني للمنتخب الوطني للرجال لكرة السلة، قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة قطر الدولية والتي ضمت 14 لاعب.

وجاءت القائمة على النحو التالي: عمرو زهران، مهاب ياسر، يوسف شحاته، إيهاب أمين، ياسين أحمد، أحمد عادل دولا، بيبو زهران، ميدو طه، أنس أسامة، يوسف شوشة، مصطفى كيجو، أحمد أبو العلا، خالد عبدالناصر، عمر طارق.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة كلاً من محمد الكرداني مدير فني وأحمد الجارحي ومحمد سليم ورامي جنيدي مدربين وسامح صلاح إداري وعبدالرحمن الجلاد محلل أداء وإسلام جمعة طبيب وعلي موسى استشفاء

وفيما يلي جدول مباريات منتخب مصر للسلة في بطولة قطر الدولية الودية:

مصر - لبنان يوم 14 فبراير الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

مصر - قطر يوم 15 فبراير الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة

مصر - الفلبين يوم 16 فبراير الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.