بـ«أسيست» محمد صلاح.. ليفربول يتعادل مع إيفرتون في الشوط الأول

يتعادل فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع نظيره إيفرتون بهدف لمثله في الشوط الأول من مباراة ديربي الميرسيسايد، المقامة بينهما حاليًا على ملعب جوديسون بارك، في مواجهة مؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام إيفرتون في مواجهة ديربي الميرسيسايد، وصنع هدف التعادل للريدز بعدما كان متأخرًا بهدف.

مباراة إيفرتون ضد ليفربول بمشاركة محمد صلاح

افتتح نوربيرتو بيتو التسجيل لصالح إيفرتون في الدقيقة 11، بعدما انفرد بالحارس أليسون بيكر بتمريرة من زميله جاراد برانثويت.

وقدم محمد صلاح تمريرة سحرية لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 16، ليضعها الأخير برأسه في شباك التوفيز.

بذلك، شارك محمد صلاح في 24 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 14 آخرين.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر وفي رصيده 26 نقطة.