ندوة مصرية إيطالية لربط التعليم الفني بسوق العمل

انعقدت اليوم الأربعاء الندوة مؤسسية رفيعة المستوى تحت عنوان "التعليم الفني والمهني: المعاهد التكنولوجية العليا (ITS) لدعم النمو والازدهار، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء من مصر وإيطاليا.

نظّمت الندوة سفارة إيطاليا في القاهرة ووزارة التعليم والاستحقاق الإيطالية، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الإيطالي، ووزارة التعليم والتعليم الفني المصرية، واتحاد الشركات المصرية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال تبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية الإيطالية والمصرية، حيث شارك 48 معهدًا تكنولوجيًا عاليًا و7 مؤسسات تعليمية متخصصة من إيطاليا، إلى جانب 35 مدرسة فنية تطبيقية مصرية.

تركزت الفعالية على الدور الحيوي للمعاهد التكنولوجية العليا الإيطالية، التي تعتمد نموذجًا تعليميًا مبتكرًا يدمج بين المدرسة وسوق العمل، مما يساهم في توفير فرص عمل نوعية للشباب.

كما ناقشت الجلسات الأدوات المالية المتاحة لدعم التعليم الفني.. وتضمنت الندوة مائدة مستديرة بعنوان "التعليم من أجل الازدهار: منظور الأعمال"، جمعت أكثر من 70 شركة وجمعية صناعية من مصر وإيطاليا، ممثلةً قطاعات حيوية مثل الصناعات الكيميائية، والهندسة الميكانيكية، وتكنولوجيا المعلومات، والموضة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية والزراعية.

افتتح الندوة سفير إيطاليا في مصر، ميكيلي كواروني، فيما شارك في الجلسة الافتتاحية وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، البروفيسور جوزيبي فالديتارا، ووزير التعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، ورئيس اتحاد الصناعات الإيطالي، ريجينا كوراديني دارينزو، ورئيس اتحاد الشركات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي.

وتأتي هذه الندوة في إطار جهود تعزيز الشراكة الاقتصادية والتعليمية بين مصر وإيطاليا، ودعم التكامل بين التعليم الفني وسوق العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.