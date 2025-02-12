7 توصيات لتعزيز تنافسية مشاركة مصر في البورصات السياحية والمعارض العالمية

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة نتائج مشاركة وزارة السياحة المصرية في بورصات السياحة العالمية والمعارض الدولية والإقليمية.

كما ناقش الاجتماع استعدادات الوزارة وخطتها للترويج للمقاصد السياحية خلال المشاركة في معرض بورصة برلين الدولي Berlin ITB 2025 الذي سيقام في ألمانيا من 4 إلى 6 مارس المقبل.

جاء ذلك بحضور رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية، ومدير عام المكاتب السياحية بوزارة السياحة، وقد أكدت النائبة نورا على أهمية قطاع السياحة ودوره المحوري كإحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.

وشددت نورا علي، على ضرورة أن تضع الحكومة على أولوياتها هدف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة، لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد الذى يتمتع بإمكانات هائلة.

وأوضحت أن السياسات الترويجية الفعالة والمشاركة في المعارض الدولية والفعاليات العالمية هي إحدى الآليات الرئيسية لاستهداف أسواق سياحية جديدة، وطرح برامج الدولة لجذب الاستثمار في قطاع السياحة وتقديم حوافز استثمارية.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:

١- مراعاة اختيار موقع الجناح المصري داخل صالات العرض المخصصة بمساحات مناسبة وأماكن ظاهرة سهل الوصول إليها.

٢- ضرورة تنسيق الإدارة المختصة بالمعارض بوزارة السياحة مع القنوات الدبلوماسية الرسمية لوضع آلية لعدم تأجير أجنحة أو أماكن لكيانات غير مرخصة تشارك بجوار الجناح المصري وتستمد شرعيتها من تواجدها بجوار الجناح المصري.

٣- التواصل مع مصر للطيران لضرورة إعادة النظر في سياستها بالمشاركة داخل الجناح المصري أو على الأقل أن يكون موقعها قريب جدا من الجناح الرسمي المصري.

٤- تطوير آليات للترويج السياحي، تبرز الأنماط السياحية المختلفة والمقومات السياحية في مصر من خلال وسائل دعائية مبتكرة من خلال تطوير محتوى الموقع الإلكتروني المصري الخاص بهيئة تنشيط السياحة لكي يظهر بصورة مناسبة، وتدعيمه بروابط للدخول على صفحات فرعية لكافة المقاصد السياحية.

٥- اعداد حملات إعلانية بما يتناسب طبيعة كل سوق سياحي، وبما يخدم أغراض تسليط الضوء على المقومات السياحية المصرية القائمة والمستحدثة.

6- وضع خطة للتسويق السياحي بفكر اقتصادي يأخذ في الحسبان موسمية حركة السياحة، مع التوسع في الاعتماد على القنوات الالكترونية والتحول الرقمي للوصول إلى الفئات المستهدفة من السائحين مع التركيز على منصات التواصل الاجتماعي، والاعتماد على أدوات الترويج والتسويق السياحي الإلكتروني في أنشطة الدعاية للمقصد السياحي المصري.

٧- تطوير أدوات التنشيط من خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة مثل عمل تطبيق مجاني بأجندة تتضمن كافة الأحداث والفعاليات التي تقوم بها مصر بأكثر من لغة لتعريف البلاد المصدرة للسائحين بكافة الأحداث ووسائل الاشتراك بها.