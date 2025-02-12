محمد صلاح يصنع هدف تعادل ليفربول مع إيفرتون ويحقق رقمًا تاريخيًا.. فيديو

صنع النجم المصري محمد صلاح هدف تعادل فريقه ليفربول أمام إيفرتون، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب جوديسون بارك، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يشارك محمد صلاح أساسيًا مع ليفربول أمام إيفرتون في مواجهة ديربي الميرسيسايد، وصنع هدف التعادل للريدز بعدما كان متأخرًا بهدف.

افتتح نوربيرتو بيتو التسجيل لصالح إيفرتون في الدقيقة 11، بعدما انفرد بالحارس أليسون بيكر بتمريرة من زميله جاراد برانثويت.

وقدم محمد صلاح تمريرة سحرية لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 16، ليضعها الأخير في شباك التوفيز.

بذلك، يشارك محمد صلاح في 24 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 14 آخرين.

محمد صلاح يحقق رقمًا تاريخيًا

وبصناعته لهذا الهدف، حقق محمد صلاح رقمًا تاريخيًا، حيث أصبح أكثر اللاعبين في المساهمات التهديفية خارج أرضه في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبحسب الموقع الرسمي لنادي ليفربول، فإن محمد صلاح شارك بشكل مباشر في 21 هدفًا في 12 مباراة خاضها ليفربول خارج أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بواقع 13 هدفًا و8 تمريرات حاسمة.

وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب خارج أرضه في موسم واحد في تاريخ البريميرليج، متساويًا مع أندرو كول موسم 1993-1994 (12 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة).

وبعد صناعته هدف تعادل ليفربول أمام إيفرتون، انفرد محمد صلاح بالرقم القياسي، حيث بات أكثر لاعب صاحب مساهمة تهديفية برصيد 22 مساهمة تهديفية خارج أرضه هذا الموسم، إذ شارك في 22 هدفًا في 13 مباراة خارج الديار، بواقع 13 هدفًا و9 تمريرات حاسمة.

يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السادس عشر وفي رصيده 26 نقطة.