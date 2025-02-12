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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ترامب: زيلينسكي يريد صنع السلام وحان الوقت لوقف الحرب

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريد "السلام"، بعدما تناول ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب - عبر منصته تروث سوشيال حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية مساء، اليوم /الأربعاء/ -: "تحدثت للتو إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كان الحديث جيدًا جدًا، إنه على غرار الرئيس بوتين، يريد أن يصنع السلام"، مشيرًا إلى أن زيلينسكي سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو في ميونيخ الجمعة المقبلة.

وكانت الرئاسة الأوكرانية، أعلنت عن إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 

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