ننشر شروط الانضباط المدرسي في دمياط

عقد ياسـر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، اليوم الأربعاء اجتماعا موسعا مع موجهي عموم وأوائل المواد لمناقشة الانضباط التعليمي خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكد عمارة خلال الاجتماع على التزام المديرية بالخريطة الزمنية التي أقرتها الوزارة للعام الدراسي الحالي، بما في ذلك استمرار الدراسة والامتحانات الشهرية خلال شهر رمضان المبارك.

ووجه عمارة بضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ التقييمات في مواعيدها المحددة، كما تم في الفصل الدراسي الأول، مع التشديد على أهمية الانضباط المدرسي داخل المدارس والانتهاء من تسليم الكتب لجميع الطلاب في أسرع وقت.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الامتحانات الشهرية ستتم وفق القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مع متابعة دقيقة لمواصفات الورقة الامتحانية ومراجعة كراسات التقييمات لضمان جودتها ودقتها.

وشـدد على أهمية تضافر جهود جميع العاملين في قطاع التعليم بدمياط لإنجاح الفصل الدراسي الثاني وتحقيق أهداف العملية التعليمية على الوجه الأمثل.