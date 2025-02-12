الطماطم بجنيه والفرخة بـ 45 .. محافظ بورسعيد يفتتح معرض "رمضان الخير"

افتتح اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، معرض "رمضان الخير" ضمن مبادرة "مع الناس"، لتقديم منتجات غذائية مخفضة بنسبة 30% عن مثيلاتها في الأسواق، بحضور الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، وعمرو الشافعي، أمين حزب الشعب الجمهوري ببورسعيد.

تفقد اللواء محب حبشي أقسام المعرض، الذي يُقام على مساحة 1000 متر في الشارع الثلاثيني، أحد أهم الشوارع التجارية بالمحافظة، حيث يقع في منتصف المدينة. مشيدا بالأسعار التي يقدمها المعرض للمواطنين، والتي تهدف إلى دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم خلال شهر رمضان.

يضم المعرض 20 عارضًا وبلغ سعر كيلو الطماطم 1 جنيه، والفرخة 45 جنيهًا، والأرز 20 جنيهًا، والزيت 45 جنيهًا، والزبادي 4 جنيهات، بالإضافة إلى العديد من العروض والمنتجات التي تُباع بأسعار مخفضة للمواطنين.

يتميز المعرض بتنوع المنتجات، حيث يوجد قسم للحوم، وآخر للخضروات، وقسم للفوانيس والزينة الرمضانية، وأقسام للأجبان والمعلبات، مما يضمن للمواطنين شهرًا مستقرًا يمكنهم خلاله شراء ما يحتاجونه بأسعار مناسبة.

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