كلوب بروج يخطف فوزًا قاتلًا من أتالانتا بدوري أبطال أوروبا

خطف فريق كلوب بروج البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، فوزًا قاتلًا من ضيفه أتالانتا الإيطالي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب جان برايدال، في إطار منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم كلوب بروج بهدف مبكر عن طريق فيران جوتلجا بتمريرة من شمس الدين طالبي في الدقيقة 15، ليستمر تأخر أتالانتا حتى الدقيقة 41، حينما أدرك ماريو بازاليتش التعادل من صناعة دافيد زاباكوستا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

مباراة كلوب بروج ضد أتالانتا

واستمرت نتيجة التعادل حتى الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليأتي جوستاف نيلسون ويسجل هدف الفوز لفريق كلوب بروج في الوقت القاتل، وتحديدًا في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

تقام مباراة الإياب بين أتالانتا ضد كلوب بروج، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 18 فبراير، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا..