حملات تعقيم وتطهير الكلاب الضالة في دمياط

تابع الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، استمرار حملات تطعيم وتعقيم الكلاب الضالة تحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، ورئيس لجنة الاصحاح البيئى، واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة

تأتى الحملات في إطار جهود الدولة للحفاظ علي البيئة و تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفى ضوء اعلان الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية عن تجربة محافظة دمياط لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة حيث تعد نموذجا في هذا الموضوع ، واستعرضت معالي الوزيرة تعامل المحافظة مع هذه الظاهرة بمدينة رأس البر بالتعاون مع الجمعيات الأهلية .

تم استكمال حملات تحصين و تعقيم الكلاب بتكاليف وصلت لـ ١٠٠ جنية للذكور و ٣٠٠ جنية للإناث بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وفى ضوء أعمال لجنة الاصحاح البيئي لاتخاذ عدد من التدابير للتصدي لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وإدارة شئون البيئة بالديوان العام برئاسة المهندس محمد الدالى لتطعيم و تعقيم عدد من الكلاب الضالة بنطاق مدينة دمياط وذلك لما تمثله من خطورة على المواطنين وانتشار الأمراض و الاوبئة

وقال الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، أنه تم اعتماد وحدة صحة الأسرة بالجبايلة بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، من هيئة الرقابة والاعتماد GAHAR ، كإحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الثلاث ، وذلك طبقًا للبيان الرسمى الصادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه .

وأشار " الشهابى " إلى أن الوحدة الصحية بالجبايلة تُعد أول وحدة صحية معتمدة من الهيئة بمحافظة دمياط، وذلك بفضل الجهود المبذولة من منتسبي المنظومة الصحية بمحافظة دمياط لتحقيق أداء متميز وتلبية متطلبات الجودة بما يتماشى مع المعايير الوطنية المعتمدة دولياً ، لتقديم خدمات طبية وصحية على أعلى مستوى تضمن سلامة المرضى ، ولفت إلى أن تلك الجهود تأتى فى إطار الاستعداد لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ، وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وهنأ " المحافظ " مديرية الصحة و الوحدة الصحية، مشيدًا بما حققوه من أداء متميز لاعتماد الوحدة الذى يُعد ضماناً لجودة الخدمات الصحية المقدمة من خلالها .

