6 سنوات سجن وغرامة 200 ألف جنيه لأحد مخترقي حسابات التواصل الاجتماعي

في إطار تطوير منظومات العمل بهيئة الرقابة الإدارية لمواكبة الجرائم الالكترونية وعبر الوطنية، كشفت التحريات بالتنسيق مع أحد الأجهزة الأمنية الدولية عن تحديد أحد مخترقى الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بإحدى محافظات الدلتا تمكن من اختراق حسابات شخصية لأكثر من ١٠٠ فتاه قاصر من حاملي الجنسيات المصرية والأجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي مستخدماً صور خاصة لهن وتهديدهن بالنشر عبر شبكة المعلومات الدولية وحصوله منهم على تحويلات بمبالغ مالية بعملات مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده بالتنسيق مع النيابة العامة التي وجهت له الاتهام بالاتجار في البشر وهتك العرض والابتزاز وبإحالته إلى محكمة الجنايات أصدرت حكمها بالسجن لمدة ٦ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه.

وتهيب هيئة الرقابة الإدارية المواطنين بضرورة توخي الحذر من الانسياق وراء العمليات الاحتيالية عبر الانترنت والتواصل مع مجهولين فضلا عن سرعة إبلاغ الأجهزة المعنية في حالة التعرض لجرائم مشابهه.