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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم مواجهة المصري والبنك الأهلي في الدوري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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انتهت مواجهة المصري البورسعيدي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي 0-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

جاء اللقاء متوسط المستوى من الناحية الفنية، حيث شهدت الدقائق الأولى حذرًا دفاعيًا من الفريقين، مع محاولات متبادلة لفرض السيطرة على وسط الملعب. حاول المصري استغلال عاملي الأرض والجمهور للضغط على دفاع البنك الأهلي، فيما اعتمد الضيوف على الهجمات المرتدة، لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى.

في الشوط الثاني، زاد إيقاع المباراة قليلًا، حيث أهدر كلا الفريقين بعض الفرص المحققة، لكن تألق الحارسين والدفاع حال دون هز الشباك، لينتهي اللقاء بنتيجة 0-0 دون أي أهداف.

بهذا التعادل، يضيف كلا الفريقين نقطة إلى رصيدهما، حيث يسعى المصري لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما يحاول البنك الأهلي تحسين موقعه في جدول الترتيب.

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