نائب محافظ الجيزة تسلم شهادات محو الأمية لعدد من العاملين بالمطابع الأميرية

سلمت الدكتورة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة شهادات محو الأمية لعدد من عمال المطابع الأميرية بحضور اشرف أمام عبد السلام رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية وذلك بعد إجتيازهم الإمتحانات.

جاء ذلك فى إطار تكليفات محافظ الجيزة بالتوسع في فتح فصول محو الأمية و تسهيل سبل التعليم لكافة المواطنين وتنفيذ رؤية الدولة لمحو الأمية.

قدمت نائب محافظ الجيزة التهنئة العمال خلال تسلمهم الشهادات، مبدية إعجابها بحرصهم على التعلم وإصرارهم على إجتياز إمتحان محو الأمية.



وأثنت نائب المحافظ على تعاون مجلس إدارة المطابع الأميرية، مقدمة الشكر لهم لدعم العاملين وتسهيل تمكينهم من الإلتحاق بأنشطة وفاعليات المبادرة والإستفادة منها فى القضاء على أمية العاملين بالشركة.

كما تقدم العاملين بالشكر لمحافظ الجيزة ونائب المحافظ ومجلس إدارة المطابع الأميرية على المبادرة مؤكدين عزمهم إستكمال مراحل التعليم وعدم الإكتفاء بشهادة محو الأمية.

من جانبه هنئ رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية الناجحين، مقررا صرف حافز إثابة تكريما لهم.

حضر مراسم تسليم الشهادات أشرف بكر رئيس حى إمبابة و إمام رئيس مجلس إدارة المطابع الأميرية و محمد عبدالرحمن مدير فرع محو الأمية بالجيزة و هبة عطا مسئول ملف محو الأمية بالمحافظة و رانيا محمود مسئول الطفولة والأمومة بحى إمبابة ومدير محو الأمية بإمبابة.