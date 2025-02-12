اقرأ غدًا في "البوابة»| موقف تاريخي.. حماس تشيد بموقفي مصر والأردن من "تهجير الفلسطينيين"

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الخميس 13 فبراير 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

التنسيق المشترك في كل القضايا الإقليمية.. الرئيس السيسي وعاهل الأردن يشددان على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة

تحذير مصري قطري من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.. وسط ضغوط أمريكية وإسرائيلية لاستئناف العمليات العسكرية

موقف تاريخي.. حماس تشيد بموقفي مصر والأردن من "تهجير الفلسطينيين"

العاهل الأردني يؤكد للرئيس الأمريكي المعارضة القوية لأي تهجير

وزير الخارجية الأردني: خطة عربية مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير

وزير المالية الإسرائيلي يدعو نتنياهو لتنفيذ نصيحة ترامب بـ "الإفراج عن الرهائن أو الجحيم"

بعثة إيران بالأمم المتحدة تدين تصريحات الرئيس الأمريكي حول النووي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف "طائرة مسيرة ومشتبه بهما" جنوب القطاع

أمين عام جامعة الدول العربية: أمر غير مقبول

الصين تجدد معارضتها "الترحيل القسري" لسكان غزة