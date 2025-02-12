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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيلة الرسمية لبنفيكا أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

فريق بنفيكا
فريق بنفيكا
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أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عن التشكيلة الأساسية التي تخوض المواجهة المرتقبة أمام موناكو الفرنسي، ضمن منافسات دور ملحق ال16 من  دوري أبطال أوروبا وذلك على ملعب لويس الثاني 

يسعى الفريق البرتغالي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، بينما يأمل موناكو في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد الانتصار.

 التشكيلة الأساسية لبنفيكا:

حراسة المرمى: تروبين

خط الدفاع: أليخاندرو كاريراس - أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - توماس أروخو

خط الوسط: أورسنيس - فلورنتينو - كوكجو - أكتورك أوغلو

خط الهجوم: أندرياس شيلدروب - بافلديس

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