التشكيلة الرسمية لبنفيكا أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عن التشكيلة الأساسية التي تخوض المواجهة المرتقبة أمام موناكو الفرنسي، ضمن منافسات دور ملحق ال16 من دوري أبطال أوروبا وذلك على ملعب لويس الثاني

يسعى الفريق البرتغالي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه، بينما يأمل موناكو في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد الانتصار.

التشكيلة الأساسية لبنفيكا:

حراسة المرمى: تروبين

خط الدفاع: أليخاندرو كاريراس - أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - توماس أروخو

خط الوسط: أورسنيس - فلورنتينو - كوكجو - أكتورك أوغلو

خط الهجوم: أندرياس شيلدروب - بافلديس