أحدثهم أحمد العوضي.. هل تقديم النجوم لدور الأب والابن يضيف إلى العمل الفني؟

يخوض الفنان أحمد العوضي السباق الرمضاني المقبل ، بمسلسل "فهد البطل"، في ثاني بطولاته المطلقة، وذلك بعد نجاحه في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "حق عرب"، حيث لاقي المسلسل تفاعلا كبيرا من الجمهور، وهو ما دفعه إلى خوض السباق الرمضاني للعام الثاني على التوالي، بمسلسل "فهد البطل، والذي يقدم من خلال شخصيتي الأب والابن، ومن المقرر أن يظهر بدور الأب والابن في أول حلقتين من المسلسل.

وسبق وقدم بعض النجوم دور الأب والابن في العديد من الأعمال الفنية، وكان من أبرزهم في الآونة الأخيرة الفنان محمد رمضان، والذي قدم دور الأب والابن في أكثر من عمل فني، كما قدم العديد من النجوم دور الأب والابن في نفس العمل الفني.

وتحدث عدد من أبرز نقاد الفن في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، عن تقديم النجوم لدور الأب والابن في نفس العمل الفني، وهل يضيف إلى العمل الفني أم لا؟

استعراض الموهبة

قال الناقد طارق الشناوي، إن هناك العديد من النجوم الذين قدموا أكثر من شخصية في نفس العمل الفني سواء كان الأب والابن أو الأخ، وهي في الغالب تكون رغبة لدى الفنان من أجل استعراض موهبته الفنية، وكان من أبرزهم الفنان محمد رمضان الذي قدم أدوار الأب والابن وأيضا الأخ الأكبر والأخ الأصغر في مسلسل "الأسطورة"، وهناك العديد من النجوم الذين قدموا أدوار التوأم أيضا، فهي تكون فرصة للفنان من أجل استعراض تفاصيل عديدة من موهبته.

وأضاف طارق الشناوي، خلال حديثه مع "البوابة نيوز"، أنه بالنسبة لمسلسل "فهد البطل" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، فإننا لابد أن ننتظر لحين عرض المسلسل في موسم رمضان 2025، وبعدها نحكم على العمل وهل تقديمه دور الأب والابن مناسب أم لا، وهل هناك ضرورة درامية لأن يقدم الدورين أم لا، وهل قدم دور الأب والابن بشكل جيد أم لا؟، فالأمر ممكن من الناحية النظرية، ولكن بعد العرض سوف نستطيع أن نحكم هل أجاد في دور الأب والابن أم لا.



عدم الغياب عن الشاشة

وقالت الناقدة حنان شومان، إنها تعتقد أن فكرة أن يقوم نفس الفنان بدور الأب والابن تأتي لأن بعض النجوم لا يحبون الغياب عن الشاشة، ورغم أن فكرة تقديم الفنان دور الأب والابن قد تكن مقبولة نوعا ما.

وأضافت حنان شومان، في حديثها لـ"البوابة نيوز"، أن السؤال الأهم قبل أن يقوم الفنان بدور الأب والابن في نفس العمل الفني، هو أنه هل هناك احتياج درامي لأن يقوم الفنان بدور الأب والابن أم لا، لأن الأساس في ظهور الشخصيات في الأعمال الفنية هو الضرورة، لذلك فلابد من وجود ضرورة لظهور الشخصيات في الأعمال الفنية، وهناك الكثير من الأعمال الفنية التي شهدت ظهور فنانين بأدوار الأب والأم ولكن كانت هناك ضرورة لذلك، ولكن هناك أعمالا درامية أخرى تم تقديمها وظهر من خلالها نفس الفنان بدور الأب والابن، ولم تكن هناك ضرورة درامية لذلك، وكان الهدف فقط أن يظهر الفنان قادرا على تقديم كل الفئات العمرية.

السياق الدرامي

و قالت الناقدة ماجدة خير الله، لـ"البوابة نيوز"، إنه لا يمكن الحكم على أي عمل درامي إلا بعد مشاهدته، وهذا يتوقف على عدة عوامل وأهمها السياق الدرامي للعمل هل يحتاج إلى أن يقوم الممثل بدور الأب والابن معا أم لا، بجانب أداء الممثل نفسه للدور.

ومن المقرر أن يقدم أحمد العوضي دور الأب والابن في مسلسل "فهد البطل"، والذي من المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع لمحة درامية صعيدية، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية "فهد"، الشاب الصعيدي الذي يهرب من قريته بسبب الظلم، ليبدأ حياة جديدة في القاهرة لكنه يجد نفسه وسط صراعات خطيرة، وهو من بطولة كل من أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، صفوة، حجاج عبد العظيم، كارولين عزمي، رباب ممتاز، يارا السكري، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

وسبق وقدم العديد من النجوم أيضا دور الأب والابن في نفس العمل الفني، حيث قدم محمد رمضان مؤخرا دور الأب والابن في مسلسل "زلزال"، وهو من بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادي مهنا وماجد المصري ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.

كما قدم محمد رمضان دور الأب والابن أيضا في مسلسل "نسر الصعيد"، وهو من بطولة محمد رمضان وسيد رجب ووفاء عامر ودرة وعائشة بن أحمد وعايدة رياض ودينا ومحمد حاتم ومحمد عز وباسل الزارو، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي.

وقدم الفنان صلاح السعدني دور الأب والابن في مسلسل "أرابيسك" عام 1994، وهو من بطولة كل من صلاح السعدني، هدى سلطان، هالة صدقي، أبو بكر عزت، هشام سليم، تأليف أسامة أنور عكاشة، إخراج جمال عبد الحميد.

فيما قدم الفنان نور الشريف دور الأب والابن خلال مراحل زمنية مختلفة في مسلسل "العطار والسبع بنات" عام 2002، وهو من بطولة كل من نور الشريف، سمية الألفي، ماجدة زكي، عماد رشاد، هالة فاخر، وسوسن بدر، من تأليف مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلي. في حين قدم الفنان يحيى الفخراني دور الأب والابن في مسلسل "المرسى والبحار" في عام 2005، وهو من بطولة كل من يحيى الفخراني، محسنة توفيق، سلوى خطاب، أنوشكا، جميل راتب، والسيد راضي، وهو من تأليف محمد جلال عبد القوي، وإخراج أحمد صقر.