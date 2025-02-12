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الأربعاء 12 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

خيمينيز يقود هجوم ميلان أمام فينورد في دوري أبطال أوروبا

فريق ميلان
فريق ميلان
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أعلن نادي إي سي ميلان عن التشكيلة الأساسية التي تخوض المواجهة  أمام فينورد روتردام، ضمن ملحق دور ال 16 فى منافسات دوري أبطال أوروبا. 

ويسعى الفريق الإيطالي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، في مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

 التشكيلة الأساسية لميلان:

حراسة المرمى: مايك مينيان

خط الدفاع: كايل ووكر - مالك ثياو - بافلوفيتش - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: ياسين فوفانا - تين كوبماينرز

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - جواو فيليكس - رافاييل لياو - خيمينيز

مباراة منتظرة بين ميلان وفينورد، حيث يسعى الروسونيري لتحقيق الفوزوالتأهل الى دور ال16 ، بينما يأمل الفريق الهولندي في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية.

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