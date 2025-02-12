أنس جابر تتألق وتتأهل لربع نهائي بطولة قطر المفتوحة للتنس

واصلت نجمة التنس التونسية أنس جابر، تألقها في بطولة قطر المفتوحة للتنس، حيث بلغت الدور ربع النهائي بعد فوزها على الأمريكية صوفيا كينان.

تفوقت أنس جابر المصنفة رقم 35 عالميًا، اليوم الأربعاء، على نظيرتها الأمريكية صوفيا كينان المصنفة رقم 73 عالميًا، بمجموعتين دون رد في مباراة ثمن النهائي من بطولة قطر المفتوحة للتنس.

أنس جابر تواصل مشوارها في بطولة قطر المفتوحة للتنس

فازت أنس جابر على كينان في المجموعتين بنتيجة 6-3 و6-4، لتحقق فوزها الثالث على التوالي في بطولة قطر المفتوحة للتنس.

وكانت أنس جابر تأهلت إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزها على المصنفة الثامنة عالميًا، الصينية كينوين جينج، بمجموعتين دون رد أيضًا، كما اكتسحت الأمريكية ماكارتني كيسلر المصنفة 57 عالميًا بنتيجة 2-0، بواقع 6-2 و6-0، في مباراة الدور الأول.

تواجه أنس جابر في الدور ربع النهائي من بطولة قطر المفتوحة للتنس فئة الـ1000 نقطة، المقامة في الدوحة، اللاتفية إيلينا أوستابنكو، التي تأهلت على حساب الإيطالية جاسمين باوليني.