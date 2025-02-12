الأهلي صبور تستعرض نجاحات 2024 وتعلن خططها التوسعية في 2025

نقلة نوعية وإنجازات استثنائية حققتها شركة الأهلي صبور للتطوير العقاري في عام 2024، بتسجيل مبيعات قياسية بلغت 32.5 مليار جنيه ، من إجمالي مبيعات سنوية مستهدفة تبلغ 30 مليار جنيها لتؤكد ريادتها بالسوق العقاري المصري، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرضت فيه الشركة أبرز إنجازاتها، حيث نجحت الشركة في تسليم 2,500 وحدة سكنية، وتستهدف الشركة تسليم 1,500 وحدة إضافية خلال عام 2025، إلى جانب استهداف تحقيق مبيعات بقيمة 32 مليار جنيه خلال عام 2025 ، مع خطط لضخ استثمارات تصل إلى 10 مليارات جنيه خلال العام لتسريع وتيرة الإنشاءات والتنفيذ عبر مشاريعها. تأتي هذه الخطط ضمن استراتيجية توسعية تهدف إلى مواكبة المتغيرات في القطاع العقاري وتلبية الاحتياجات المتجددة للعملاء. كما شهد المؤتمر الصحفي عرضًا تفصيليًا لمشروعات الشركة من خلال مقاطع فيديو توضيحية، مما يعكس التزام الأهلي صبور بتقديم رؤية واضحة ومتكاملة لمستقبل مشروعاتها.

وخلال المؤتمر، أعلنت شركة الأهلي صبور عن اتخاذها خطوات استراتيجية جادة لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية في مشروعاتها المختلفة، في إطار سعيها لتعزيز كفاءة التنفيذ وضمان أعلى مستويات الجودة. وفي هذا السياق، كشفت الشركة عن تعاقدها مع شركات عالمية رائدة مثل شركة EJAB، إحدى كبرى شركات المقاولات في السوق المصري والمتخصصة في أعمال البنية التحتية، لبدء تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع KEEVA باستثمارات تصل إلى مليار جنيه مصري. كما تم استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع بالتعاون مع شركة الحاذق. أما في مشروع Alaire، فقد تم إسناد أعمال البنية التحتية والطرق إلى شركة Build Tec ، وهي إحدى كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، ويأتي استمرار التعاون معها بعد نجاحها في تنفيذ أعمال مشروع l’Avenir بمستقبل سيتي وفق أعلى المعايير. كما تم التعاقد مع شركة ICON ، وهي شركة رائدة في مجال الإنشاءات في الشرق الأوسط بخبرة تتجاوز 10 سنوات، لتولي الأعمال الإنشائية للأسوار الخارجية والبوابات الخاصة بمشروعات Alaire وWoodwalks وRare وThe Ridge، بما يضمن تنفيذها وفق أعلى مستويات الجودة.

ومن أبرز ما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر الصحفي هو التقدم الكبير الذي حققته الشركة في عام 2024، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة عن نتائج مبهرة بالأرقام لأول مرة، مما يعكس التزام الأهلي صبور بتطوير مشاريعها وتسليمها في الوقت المحدد وفقًا لأعلى معايير الجودة، مع التوسع المستمر في مشروعات جديدة.حيث نجحت الشركة في إتمام تسليم جميع وحدات مشروع جرين سكوير بالكامل، بينما تم الانتهاء من تنفيذ كافة وحدات مشروع لافينير، مع تسليم 60% منها حتى الآن، ومن المقرر استكمال التسليم بالكامل حتى نهايه الربع الثانى لعام 2025. أما مشروع Alaire، فسيتم بدء أولى دفعات التسليم خلال 2025، بينما تم الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى من مشروع Gaia، على أن تبدأ تسليمات المرحلة الثانية في صيف 2025 وتكتمل بحلول صيف 2026. وفي مشروع KEEVA، من المقرر بدء تسليم المرحلة الأولى بحلول نهاية عام 2025.

وبينما تتوسع الشركة إقليميًا بإطلاق مشروع "وادي زها" في مدينة السلطان هيثم بسلطنة عمان، تظل مصر في قلب استراتيجيتها، إيمانًا منها بالفرص الاستثنائية التي يقدمها السوق العقاري المصري والطلب المتزايد على العقارات. ولذلك، تواصل الأهلي صبور إعطاء الأولوية للسوق المصري من خلال الاستفادة من خبراتها العريقة ونجاحاتها الإقليمية لتعزيز قطاع التطوير العقاري محليًا. وتبدأ الشركة عام 2025 بإطلاق "SUMMER VIBES" كمرحلة ثانية من مشروعها الرائد SUMMER في الساحل الشمالي، إلى جانب الكشف عن إطلاق نوع جديد من الوحدات ROOFSCAPE”" في مشروع AT-EAST بمستقبل سيتي. ويعكس هذا التوجه حرص الشركة على تحقيق رؤيتها الاستراتيجية المتطورة من خلال تقديم مجتمعات سكنية متكاملة ومتطورة تلبي تطلعات العملاء وتوفر تجربة سكنية استثنائية تعكس رؤيتها الرائدة في القطاع.

تتميز مرحلة "SUMMER VIBES" بتصميمها العصري الفريد وهندستها المعمارية المبتكرة، حيث تطل معظم الشاليهات على بحيرة رملية وحمامات سباحة، وتحيط بها مساحات خضراء واسعة، مما يخلق انسجامًا طبيعيًا مميزًا. وخلال المؤتمر الصحفي، أعلنت الشركة عن الاستثمارات الإنشائية المستهدفة لهذه المرحلة من المشروع والتي تبلغ 10.5 مليار جنيه. تحتوي هذه المرحلة على 1728 وحدة متنوعة، بما في ذلك شاليهات بغرفتين أو ثلاث غرف مصممة لتوفير خصوصية كاملة، مع مساحات عملية تتراوح بين 88 متر حتي 134 مترًا مربعًا ، وبعضها يحتوي على حدائق وأسطح خاصة. وتتمتع هذة المرحلة من المشروع بموقع استراتيجي قريب من البحيرة المركزية والمناطق الخدمية المحيطة، التي تشمل فندق بوتيك ومحلات تجارية ومناطق ترفيهية وخيارات متنوعة من المطاعم، لتقدم بذلك تجربة معيشية متكاملة تنسجم مع المفهوم العام للمشروع "Braids of Life"، الذي يجسد شريان حياة فريدًا وهو تصميم متكامل يربط كافة عناصر المشروع بممرات خضراء طبيعية تمنح السكان إحساسًا بالهدوء والانسجام، مما يعزز تجربة سكنية راقية ومتوازنة.

وفي إطار التزامها بتقديم تجربة سكنية متكاملة على أعلى المستويات، تستعد الأهلي صبور للتعاقد مع استشاري عالمي متخصص في تصميم الشواطئ، لتنفيذ الشاطئ الخاص بمشروع SUMMER وفق المعايير العالمية، مستفيدة من خبرته الكبيرة وسابقة أعماله مع كبار المطورين في الساحل الشمالي، لضمان توفير تجربة بحرية استثنائية تتماشى مع تطلعات عملاء الأهلي صبور الباحثين عن تجربة صيفية متكاملة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن اسم المكتب الإستشاري قريبًا عند الانتهاء من كافة تفاصيل التعاون بين الشركتين.

وفي خطوة جديدة لتعزيز التنوع في مشروعاتها، تكشف الأهلي صبور عن الطرح الجديد في مشروع AT-EAST بمستقبل سيتي، باستثمارات إنشائية تبلغ 2 مليار جنيه، والذي يقدم لأول مرة شققًا سكنية متنوعة، مما يوسع خيارات التملك أمام الباحثين عن أسلوب حياة عصري ومتطور. يتكون من 700 وحدة سكنية، تشمل فيلات ، شققًا مكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين ، وبنتهاوس، بمساحات تتراوح بين 65 و160 مترًا مربعًا. الميزة الأبرز في هذه المرحلة هي مفهوم "Roofscape"، الذي يضيف بعدًا جديدًا لتجربة المعيشة، حيث تم تصميم الأسطح لتكون مساحات ترفيهية مجهزة بجاكوزي، صالات رياضية خارجية، مناطق للشواء، غرف ألعاب، مناطق قراءة، وسينما في الهواء الطلق، مما يخلق مجتمعات تفاعلية داخل المشروع.

وتعليقاً على هذه الإنجازات والخطط الطموحة، صرح المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور قائلاً، "الأرقام والإنجازات هي أكبر دافع على مواصلة العمل والنجاح، 2024 كان عاماً مميزاً حيث استطعنا تحقيق مبيعات تقدر ب 32.5، كما اتخذنا خطوات ملموسة لتوسيع محفظة مشاريعنا من خلال مشروعي SUMMER و AT-EAST ، ومع بداية عام 2025 نشهد انطلاقة جديدة من خلال تعزيز تلك المشاريع بمراحل جديدة تتماشى مع رؤيتنا لخلق مجتمعات نابضة بالحياة ومشاريع متميزة تلبي تطلعات عملائنا والأجيال القادمة وتحقق نهضة عمرانية وفق رؤية مصر 2030.