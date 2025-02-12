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الأربعاء 12 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كين يقود هجوم بايرن ميونيخ أمام سيلتك في دوري أبطال أوروبا

هارى كين
هارى كين
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يستعد بايرن ميونيخ الألماني لمواجهة قوية أمام سيلتك الإسكتلندي، في لقاء مرتقب ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يسعى الفريق البافاري لمواصلة عروضه القوية في البطولة، بينما يأمل سيلتك في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية.

أعلن فريق بايرن ميونخ عن تشكيلته الأساسية والتى جاءت كالتالى 

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو - إيريك داير - جوشوا كيميش

خط الوسط: ليون غوريتزكا - كونراد لايمر - رافاييل غيريرو - جمال موسيالا

خط الهجوم: ليروي ساني - مايكل أوليزي - هاري كين

مواجهة حاسمة بين القوة الألمانية والعزيمة الإسكتلندية

يدخل بايرن ميونيخ المباراة بثقة كبيرة، بعد سلسلة من العروض القوية محليًا وأوروبيًا، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل المبكر للأدوار الإقصائية. 

في المقابل، يعوّل سيلتك على دعم جماهيره في لمحاولة إيقاف العملاق البافاري والخروج بنتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة.

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