حنان شومان: لا بد من وجود ضرورة ليقدم الفنان دور الأب والابن في نفس العمل

قالت الناقدة حنان شومان، إنها تعتقد أن فكرة أن يقوم نفس الفنان بدور الأب والابن تأتي لأن بعض النجوم لا يحبون الغياب عن الشاشة، ورغم أن فكرة تقديم الفنان دور الأب والابن قد تكن مقبولة نوعا ما.

وأضافت حنان شومان، في حديثها لـ"البوابة نيوز"، أن السؤال الأهم قبل أن يقوم الفنان بدور الأب والابن في نفس العمل الفني، هو أنه هل هناك احتياج درامي لأن يقوم الفنان بدور الأب والابن أم لا، لأن الأساس في ظهور الشخصيات في الأعمال الفنية هو الضرورة، لذلك لابد من وجود ضرورة لظهور الشخصيات في الأعمال الفنية، وهناك الكثير من الأعمال الفنية التي شهدت ظهور فنانين بأدوار الأب والأم ولكن كانت هناك ضرورة لذلك، ولكن هناك أعمالا درامية أخرى تم تقديمها وظهر من خلالها نفس الفنان بدور الأب والابن، ولم تكن هناك ضرورة درامية لذلك، وكان الهدف فقط أن يظهر الفنان قادرا على تقديم كل الفئات العمرية.

ومن المقرر أن يقدم الفنان أحمد العوضي دور الأب والابن في مسلسل "فهد البطل"، والذي من المقرر طرحه في موسم رمضان ، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع لمحة درامية صعيدية، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية "فهد"، الشاب الصعيدي الذي يهرب من قريته بسبب الظلم، ليبدأ حياة جديدة في القاهرة لكنه يجد نفسه وسط صراعات خطيرة، وهو من بطولة كل من أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، صفوة، حجاج عبد العظيم، كارولين عزمي، رباب ممتاز، يارا السكري، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.