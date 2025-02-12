النائب العام يستقبل المحامي الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية لعرض الكشوف ربع السنوية

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية، ورؤساء النيابة أعضاءها، حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة.

وأثنى على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة، التي شهدت طفرة غير مسبوقة.