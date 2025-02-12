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الأربعاء 12 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النائب العام يستقبل المحامي الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية لعرض الكشوف ربع السنوية

اللقاء
اللقاء
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استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الأربعاء المحامي العام الأول لنيابة الشئون الضريبية والجمركية، ورؤساء النيابة أعضاءها، حيث عرضوا عليه الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا خلال تلك الفترة وعن عام ٢٠٢٤، وكل ما يتعلق بأعمال النيابة.
وأثنى على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما في قضايا السنوات السابقة، التي شهدت طفرة غير مسبوقة.

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