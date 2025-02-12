إبراهيم عادل رجل مباراة بيراميدز وحرس الحدود

حصد إبراهيم عادل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، جائزة رجل مباراة فريقه أمام حرس الحدود، والتي أقيمت اليوم على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي، في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز فريقه بثلاثة نظيفة، كان نصيبه منها هدفا.

جاء الشوط الأول قويا ونجح في بيراميدز في تسجيل هدف مبكر عن طريق أحمد عاطف قطة بتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء، وبعدها حاول حرس الحدود إدراك هدف التعادل ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل بيراميدز على ركلة جزاء أهدرها فيستون ماييلي، لينتهي الشوط بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني سجل بيراميدز الهدف الثاني عن طريق مصطفى فتحي الدقيقة الثالثة والثمانين، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، سجل يوسف أوباما الهدف الثالث للفريق السماوي، ليضيف بيراميدز ثلاث نقاط غالية إلى رصيده النقطي بالدوري.

بهذه النتيجة يستعيد بيراميدز صدارة جدول تريل مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٣٠ نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي الوصيف، بينما تجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة الثامنة عشر ويظل في المركز الثامن.